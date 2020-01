Controlli antidroga in centro storico, i carabinieri arrestano quattro spacciatori

Genova. Ieri in centro storico, nel corso di un servizio antidroga, i carabinieri della compagnia di Genova Centro, hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti quattro persone.

Si tratta di un 29enne senegalese, disoccupato, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, sorpreso a cedere circa 50 grammi di eroina a un 50enne genovese. Nel corso della perquisizione lo straniero è stato trovato in possesso di circa 40 euro. L’uomo è stato anche denunciato per aver fornito false generalità ai militari.

Il secondo arresto ha come protagonista un un 46enne senegalese, disoccupato, senza fissa dimora e con pregiudizi di polizia, sorpreso a cedere circa 60 grammi di eroina ad un 35enne italiano Nel corso della perquisizione personale lo straniero è stato trovato in possesso di circa 190 euro. Il terzo arresto ha riguardato un 20enne, ecuadoriano, disoccupato, gravato da precedenti di polizia, sorpreso a cedere una dose di marijuana ad un connazionale 21enne. Nel corso della perquisizione lo spacciatore è stato trovato in possesso di ulteriori 4 dosi della medesima sostanza; la perquisizione è stata quindi estesa anche all’abitazione del giovane dove i militari hanno trovato altre 8 dosi di marijuana, materiale per il confezionamento e circa 300 euro.

L’ultimo a finire in manette è un 21enne senegalese, disoccupato, senza fissa dimora, pregiudicato, sorpreso a cedere ad una studentessa 22enne genovese, in cambio di 30 euro, due dosi, per un totale di circa 3 grammi, di hashish. Gli acquirenti dello stupefacente sono state segnalate amministrativamente alla locale Prefettura; la droga e il denaro rinvenuto venivano posti sotto sequestro mentre gli arrestati sono stati ristretti in attesa del rito direttissimo.