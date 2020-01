Controesodo sulle autostrade, per ora coda soltanto verso l’outlet di Serravalle

Genova. Almeno la mattina di questo giorno dell’Epifania non ha portato disagi per chi viaggia sulla rete autostradale a Genova e sulle principali direttrici verso le riviere e le regioni del Nord Ovest.

Questa mattina sono segnalate soltanto alcune code in uscita al casello di Serravalle Scrivia, per il forte afflusso alla zona dell’outlet, e per chi arriva da Milano.

Per il resto rallentamenti di poche decine di metri in concomitanza dei cantieri e dei bypass che riguardano la A7 all’altezza del viadotto Coppetta, la A26 in prossimità della galleria Berté e la A10 in diversi tratti da Voltri ad Albisola.

Le preoccupazioni più forti sono relative al pomeriggio di oggi, con i movimenti più intensi di rientro, dalle riviere verso Genova e il nord, e poi per domani quando tornerà a circolare il traffico dei mezzi pesanti.