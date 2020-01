Contro i licenziamenti di Tortona presidio e volantinaggio davanti alla coop Di Negro

Genova. Presidi in diverse città italiane per il sindacato Si.Cobas a causa dei licenziamenti di 20 lavoratori nel magazzino coop a Tortona gestito dalla cooperativa Clo.

A Genova l’appuntamento è alle 10.30 davanti alla coop Di Negro sabato 1 febbraio.

“Sostenere la battaglia e la lotta di questi lavoratori, respingere gli attacchi repressivi che da Tortona a Genova colpiscono i lavoratori, operatori sindacali e solidali con denunce, multe e fogli di via – scrivono i Si.Cobas – vogliamo far sentire la voce di tanti lavoratori e lavoratrici di diversi settori Coop, che nonostante lo sventolio propagandistico del proprio codice etico, é responsabile quanto le cooperative cui affida l’appalto dei propri magazzini dello sfruttamento, dei licenziamenti e della repressione contro i lavoratori in sciopero”.