Code e rallentamenti in via 30 Giugno, anche a causa di un incidente

Genova. Un incidente avvenuto poco prima delle 6 in via 30 Giugno, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte, sta creando ulteriori disagi al traffico già congestionato della zona.

Il sinistro, secondo quanto riporta Luceverde, il portale dedicato alla viabilità cittadina, è avvenuto all’altezza dello stabilimento Ansaldo in direzione monte.

Al momento però si registrano code non solo nel senso di marcia che porta verso Nord, ma anche da Bolzaneto verso Campi.