Genova. Riprende quota il Città di Cogoleto, che ottiene la terza vittoria stagionale, scavalca la Calvarese e rientra in piena lotta per evitare i playout. Nell’ultima giornata del girone di andata, la formazione allenata da Derio Parodi ha conquistato i tre punti sul campo della Pro Pontedecimo, battendola per 2 a 1.

Davide Revello, centrocampista classe 2000, commenta: “È stata una partita combattuta. Nel primo tempo siamo passati in vantaggio, poi siamo andati un po’ sottotono e quindi il Pontedecimo ha preso campo. Nel secondo tempo nettamente meglio, vittoria meritata“. Obiettivo? “La salvezza; poi, se capita, posizionarci bene”.

Il portiere Massimiliano Lucchetti dice: “Partita di una difficoltà incredibile. Noi ci troviamo in una posizione di classifica dove dobbiamo fare sempre punti. Oggi ce l’abbiamo messa tutta e siamo riusciti a portare a casa il risultato“.

“Oggi veramente hanno fatto tutti una grossa partita; Revello e Grandoni soprattutto nel secondo tempo ci hanno dato quel qualcosa in più in mezzo al campo” conclude Lucchetti, scherzando infine sulla sua “inguardabile” divisa dai colori neroverdi.