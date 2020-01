Circolo Cap all’asta, solidarietà da politica e società civile. Lunedì conferenza stampa

Genova. Si moltiplica, per ora soprattutto sui social network e soprattutto da parte della galassia di centrosinistra, la solidarietà al circolo Cap di Genova, a rischio chiusura. Intanto dopo la notizia, riportata ieri da Genova24, domani, lunedì 20 gennaio alle 12, i gestori dello spazio terranno una conferenza stampa alla quale invitano anche le associazioni e i cittadini che sempre hanno avuto il Cap come punto di riferimento.

“Apprendiamo con sconcerto e preoccupazione del rischio chiusura che si prospetta concretamente per il Circolo Cap di Genova – scrivono dal Pd Genova e Liguria in una nota – crediamo si tratti di una situazione inaccettabile e di un pericolo che questa realtà e Genova non possono correre, perché perdere il Cap significherebbe per la nostra città perdere un insostituibile luogo di incontro, confronto e accoglienza”.

“In questo difficilissimo frangente, esprimiamo la nostra solidarietà al Circolo e alla preziosa squadra che ne costituisce l’anima – continuano i Dem – il Partito Democratico lancia un’appello a tutte le istituzioni e realtà genovesi perché uniscano le loro forze a difesa di questo presidio insostituibile per la città”.