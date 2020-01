Cinghiale “occupa” i giardinetti a Oregina, catturato: sarà abbattuto

Genova. E’ arrivato nel pomeriggio di ieri, probabilmente attirato dalla possibilità di cibo facile. La sua presenza ai giardinetti Don Acciai, a Oregina, a Genova, ha reso necessaria la chiusura dello spazio pubblico, per ovvie ragioni di sicurezza.

Stamani il cinghiale è stato catturato e probabilmente destinato all’abbattimento (gli animali selvatici per normativa non possono essere liberati in natura).

Nelle ultime ore altri avvistamenti di cinghiali “metropolitani”. Poco distante da quello catturato, due esemplari nella zona del Lagaccio. Un altro cinghiale solitario, invece, a Coronata.