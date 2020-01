Chiavari, scontro in piena notte: ferito un motociclista

Chiavari. Uno schianto nella notte, erano da poco passate le due, in via Vincenzo De Michiel, non lontano dal lungomare di Chiavari.

Un’auto e una motocicletta si sono scontrate per motivi ancora non del tutto chiari. Sul posto subito i soccorsi con automedica e pubblica assistenza oltre ai carabinieri del comando locale che si occuperanno di effettuare i dovuti rilievi.

Ad avere la peggio è stato il conducente della due ruote, un uomo, trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova. Non rischia la vita.