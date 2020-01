Certosa, incendio in casa: vigili del fuoco salvano donna imprigionata tra le fiamme

Genova. Intervento dei vigili del fuoco in corso in via Mansueto, a Certosa, in Valpolcevera. L’allarme è scattato intorno alle 9.

Ancora ignote le cause del rogo divampato nella cucina dell’appartamento, al terzo piano di un edificio, quello che si sa è che i pompieri sono riusciti a mettere in salvo l’inquilina dell’abitazione, una donna anziana.

La donna è stata soccorsa e portata via con un’ambulanza. Non si esclude la necessità di evacuazione di parte del palazzo. Articolo in aggiornamento.