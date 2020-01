Genova. Cambio alla guida della CDM Futsal Genova, precipitata all’ultimo posto dopo 19 giornate di campionato, quando ne restano 11 da giocare. La società ha sollevato l’allenatore Michele Lombardo dalla direzione tecnica della prima squadra.

Lombardo resterà comunque in società come dirigente. “A lui vanno i ringraziamenti del presidente Matteo Fortuna e di tutto il mondo CDM per il grande lavoro svolto in questi anni, in cui la nostra squadra è salita sotto la sua guida dalla Serie B alla Serie A” scrive la società sulla propria pagina Facebook.

Proprio con la volontà di provare a dare una scossa a tutto lo spogliatoio per raggiungere l’obiettivo della salvezza, la società ha deciso di affidare la conduzione tecnica a Milton Gomes Vaz, allenatore brasiliano di comprovata esperienza che, già nella serata di ieri, ha sostenuto il primo allenamento con la squadra.

“Sono molto contento di essere qua – le sue prime parole da neo tecnico CDM -. So quanto Genova sia una grande squadra e una grande società. Sono davvero felice e motivato per portare avanti un gran lavoro. Abbiamo tanto da fare, lo sappiamo e ne ho già parlato con i ragazzi ma so anche di avere a disposizione un buon gruppo. Avremo tempo per prepararci al meglio e per mettere in campo le grandi prestazioni di cui abbiamo bisogno”.

Il cammino è ancora lungo, la strada è in salita ma tutta la società CDM, con in testa il presidente Matteo Fortuna e il direttore sportivo Mino Paoletti, conferma l’intenzione di voler lottare fino al termine per restare in Serie A.