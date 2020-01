Genova. Un grosso esemplare di cinghiale si è reso protagonista questa mattina di una “passeggiata urbana” nel quartiere di Castelletto, tra lo stupore dei passanti e la preoccupazione degli agenti della polizia locale, impegnati a mantenere la sicurezza di persone e conducenti di moto e auto.

Lo stesso esemplare nel video ritratto tra corso Firenze e piazza Villa, probabilmente, è stato avvistato anche nelle prime ore del mattino in corso Dogali, vicino ai giardini, dove probabilmente era in cerca di cibo.

Foto 2 di 2



Complice forse la bella giornata, e più probabilmente le temperature decisamente sopra la media stagionale, in questi giorni si stanno moltiplicando gli avvistamenti di ungulati urbani, scesi in città in cerca di cibo, giunti quasi al termine della stagione degli amori, con le gerarchie dei branchi in evoluzione. Gli esemplari solitari solitamente sono maschi adulti, generalmente non aggressivi verso l’uomo (e i suoi amici a quattro zampe) ma comunque pericolosi per via della stazza e della imprevedibilità dei loro movimenti.