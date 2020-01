Capodanno, ubriaco e drogato in via San Lorenzo arrestato dai vigili con lo spray urticante

Genova. Nella notte di Capodanno gli agenti della polizia locale hanno arrestato un trentenne ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti che dava in escandescenze tra via San Lorenzo e piazza Bianchi. Sono stati alcuni cittadini a chiedere l’intervento dei vigili intorno alle 3 del mattino.

All’arrivo della municipale l’uomo ha opposto resistenza e ha minacciato gli agenti, togliendosi la maglia. I vigili per fermarlo hanno dovuto usare lo spray urticante per due volte. Portato in questura per l’identificazione, ha opposto resistenza anche al fotosegnalamento, facendo anche gesti osceni all’indirizzo della poliziotta in servizio.

L’uomo, cittadino della Guinea, senza fissa dimora in Italia, è stato anche proposto per il tso, poi non convalidato dal personale medico. Non ha problemi psichiatrici, ma presentava un tasso di alcol nel sangue elevato, pari a 1,8 mg/l, e aveva fatto ampio uso di droghe. Domani sarà processato per direttissima.

Nella serata e nella notte, il reparto sicurezza urbana ha anche effettuato 14 sequestri a venditori abusivi. Denunciato un uomo che urinava in via XX Settembre e che ha dato in escandescenze quando gli sono state chieste le generalità. A Sampierdarena è stato effettuato un ingente sequestro di botti illegali destinati alla vendita.

Diverse le sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza che vietava l’uso degli artifici pirotecnici: 30 sequestri e 20 sanzioni. Due le persone sanzionate per ubriachezza molesta. Controlli e sanzioni per l’inosservanza del divieto di vendita di alcolici in bottiglia o lattina.