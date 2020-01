Capodanno, Bucci e Toti cantano vittoria: a Genova 100mila persone in piazza

Genova. Sono stati 40mila, secondo i dati forniti dalla Regione, i genovesi e non solo che hanno invaso piazza De Ferrari nella notte più lunga dell’anno con Tedua e Giusy Ferreri sul palco. Ma le presenze in città in tutta la notte sono state oltre 100mila.

Anche nel resto della Liguria l’affluenza è stata notevole. Tutto esaurito a Sanremo, camere occupate tra il 90 e il 95% a Genova, tra il 90 e il 93% nelle diverse località del Tigullio. Gli operatori interpellati dalla Regione danno un quadro tutto sommato omogeneo delle presenze turistiche da ponente a levante: buon livello di prenotazioni, pochissime disdette, riempimento delle strutture appena inferiore ma paragonabile al 2018 nonostante la forte concorrenza delle stazioni sciistiche, meglio innevate rispetto all’anno scorso.

Alla Spezia, dove l’offerta extra alberghiera è numerosa, affittacamere e appartamenti stanno andando molto bene e la città è piena di turisti, così come Sarzana e Lerici; gli albergatori parlano di una crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso in quasi tutta la provincia.

Molte anche le prenotazioni “last minute” in alcune località; lunghezza media della permanenza due notti, ma sono molti i turisti che hanno scelto di fermarsi fino all’epifania.

“La Liguria, regione difficile e simbolo delle tante trasformazioni che questo paese sta affrontando, ha salutato il 2020 gridando la sua voglia di futuro e di cambiamento: non ci arrendiamo, anzi facciamo tesoro delle difficoltà per essere molto più forti di prima – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – La presenza di così tanti turisti e giovani mi sembra un buon presagio per il 2020 e un incoraggiamento a lavorare ancora di più per valorizzare le potenzialità di una regione bellissima”.

“È stata una partecipazione straordinaria quella di ieri sera – ha commentato il sindaco di Genova Marco Bucci – Ai tanti turisti che hanno scelto Genova per queste vacanze di Natale e ai tantissimi genovesi che hanno voluto festeggiare l’arrivo del nuovo anno per le strade e nelle piazze del centro città va il ringraziamento dell’amministrazione comunale. Grazie per la fiducia e per lo stimolo che ci avete dato a migliorarci ancora. È stata la risposta più bella a chi pensa che a Genova certi eventi non siano contemplabili; la città è in continuo cambiamento e fermento: la notte di San Silvestro e il TriCapodanno hanno dato una dimostrazione di quanto sta accadendo”.