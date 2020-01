Caos autostrade, assemblea residenti Valle Stura verso il ‘tutto esaurito’: “Azzerare pedaggi”

Genova. Una valanga di persone ha comunicato la proprio presenza agli organizzatori dell’assemblea, tanto che si è dovuto cambiare location, optando per la sala del cinema di Campo Ligure, più capiente.

Queste le ultime notizie alla vigilia dell’incontro pubblico organizzato attraverso i social, in particolare dal nuovo gruppo facebook dedicato alla viabilità della Valle Stura: l’obiettivo è quello di mettere insieme le proprie esperienze con il caos legato alle limitazioni di questi giorni sulla autostrade, “contarsi” ed iniziare un eventuale percorso per fare richieste ufficiali ad azienda ed istituzioni.

Tra queste, la più “condivisa”, almeno a livello social, è la richiesta di azzerare il pedaggio nella tratta compresa da Ovada a Pra’, unica strada per i valliggiani per raggiungere in tempi umani, almeno sulla carta, Genova, dove molti di loro lavorano.

All’incontro di domani sera, giovedì 9 gennaio e che inizierà alle 20,30 nella sala del cinema di Campo Ligure, parteciperanno i sindaci dei comuni di Masone, Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto.