Cantieri autostrade, una notte di chiusura tra A7 e A12 per interventi su barriere antirumore

Genova. Proseguono gli interventi dei tecnici di Autostrade per l’Italia sulle barriere antirumore, finite nel mirino della magistrato per presunte irregolarità. Per questo motivo sono previsti nei prossimi giorni nuove chiusure al traffico notturne sulle nostre autostrade.

Sulla A7 Serravalle-Genova, per programmati lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova ovest, verso Genova, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 2:00 di martedì 14 gennaio. In alternativa, chi proviene da Livorno/Sestri Levante, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A7 Serravalle-Genova, verso Serravalle/Milano e uscire alla stazione di Genova Bolzaneto.

Chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A12 Genova-Sestri Levante e potrà uscire alla stazione autostradale di Genova est.

Successivamente sarà chiuso il tratto compreso tra Genova ovest e l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, in direzione di Serravalle/Milano, dalle 2:00 alle 6:00 di martedì 14 gennaio. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Genova Bolzaneto, sulla A7 Serravalle-Genova e immettersi sulla A12 o, in ulteriore alternativa, si potrà entrare alla stazione di Genova est sulla A12, per proseguire in direzione di Sestri Levante.