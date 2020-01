Campasso, tornano i parcheggi residenti nel periodo dei cantieri per l’ex mercato

Genova. Saranno pronti già domani, mercoledì 22 gennaio, i primi parcheggi sostitutivi per i residenti del Campasso, le cui auto sono state “sfrattate” dai lavori, finalmente al via, all’ex mercato ovoavicolo.

L’annuncio, che sarà presto formalizzato con un’ordinanza comunale, è arrivato dall’assessore ai Lavori pubblici del Comune, Pietro Piciocchi, che in questi giorni ha incontrato i cittadini sul posto per capire quale fosse il problema e trovare una soluzione.

I posti già disponibili si trovano dalla chiesa fino all’inizio del cantiere. Tra un paio di settimane, venti giorni al massimo, saranno pronti quelli lungo il muraglione a ridosso del parco ferroviario. Inoltre Aster ha già iniziato ad avviare l’intervento di asfaltatura dell’area a parcheggi di Rfi. Domani sarà comunque in vigore il divieto di sosta in via Spaventa.

Venerdì scorso per i residenti della zona e per il comitato di cittadini del Campasso la brutta sorpresa dei divieti di sosta e delle auto rimosse.