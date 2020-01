“Buon compleanno Lilli!”, sul maxi schermo gli auguri che hanno incuriosito i genovesi

Genova. In tanti si sono domandati, magari guidando sulla soprelevata, o passeggiando per strada, chi fosse la fortunata destinataria degli auguri speciali comparsi sul maxi schermo pubblicitario in via Amba Alagi, vicino al palazzo del Principe. Ma la Lilli più famosa, a Genova, è proprio lei. Lilli Lauro.

La consigliera comunale e regionale, storica esponente di Forza Italia-Pdl e oggi “totiana”, è sposata ed è madre di quattro figli, una famiglia unita che forse potrebbe essere dietro alla sorpresa di compleanno. Di una signora non si dice l’età, ma visto che si tratta di un personaggio pubblico e la data di nascita si troverà anche sulle liste elettorali, beh, in questo 15 gennaio 2020 Lilli Lauro compie 56 anni.

Pasionaria del centrodestra, un’esperienza da broker, in politica da oltre 10 anni – eletta nel 2007 con la lista Biasotti in consiglio comunale, Lilli Lauro non è nuova alla comparsa anche clamorosa su manifesti e pannelli: durante tutte le ultime campagne elettorali i 6×3 che hanno campeggiato sui muri cittadini sono sempre stati tra i più appariscenti.