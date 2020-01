Budo Semmon Gakko, utile esperienza a Cannes

Genova. Sabato 18 gennaio la Budo Semmon Gakko è stata una delle due società italiane a partecipare al torneo tenutosi a Cannes, in Francia, valevole per le qualificazioni ai campionati nazionali francesi per la classe Cadetti.

Cinque gli atleti della società genovese partecipanti, per molti dei quali questa rappresentava la prima gara nella nuova categoria. La differenza di età e di esperienza in un torneo che ha portato nelle otto aree di gara judoka da tutta la Francia è per il momento evidente, segno che occorrerà duro lavoro per limare questo gap.

Sicuramente resta un’esperienza di crescita rara considerato il livello eccezionale della competizione, che sarà utile già a partire dal weekend prossimo nel Gran Prix di Lignano Sabbiadoro.