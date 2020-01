Borgoratti, tagliano le sbarre alle finestre e svaligiano un appartamento

Genova. Hanno tagliato le sbarre che proteggevano le finestre con il flessibile. E’ successo ieri pomeriggio in via Grasso nel quartiere di Borgoratti.

I ladri hanno agito indisturbati sapendo probabilmente che i proprietari non sarebbero tornati prima di sera.

Una volta entrati nell’appartamento hanno messo a soqquadro tutte le stanze fino a trovare i preziosi per un bottino che ammonta a circa 5 mila euro. Sul posto sono arrivate ieri sera le volanti della polizia e la scientifica per i primi rilievi dopo che i proprietari, rientrati dopo il lavoro, hanno fatto l’amara scoperta.

Il giorno prima un furto della stessa portata, circa 5 mila euro di gioielli, era avvenuto in via Cei nel quartiere di San Martino. Anche in questo caso indaga la polizia.