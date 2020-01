Bolzaneto, il ponte di San Francesco riapre a fine gennaio

Genova. Sarà inauguato entro la fine di gennaio il ponte di San Francesco a Bolzaneto. Chiuso dal febbraio del 2018, il ponte era un tempo transitabile alle auto che attraversavano i binari della ferrovia nei pressi della stazione grazie ad un passaggio a livello. Da fine mese sarà pedonale e arredato con alberi, panchine e una nuova illuminazione.

Il progetto, realizzato da Ferrovie dello Stato, è costato circa 2 milioni di euro. I lavori sono stati ultimati, fanno sapere da Ferrovie che è in attesa di un sopralluogo congiunto con il Comune di Genova per dare il via libera per l’apertura che dovrebbe arrivare entro la fine del mese.

Secondo Fs per l’entrata in funzione degli ascensori ci potrebbe volere più tempo a causa del collaudo, ma il Comune di Genova fa sapere che l’apertura del ponte sarà contestuale al via libera per gli ascensori: “Entro la fine del mese il nuovo ponte sarà inaugurato” dice l’assessore al lavori pubblici Pietro Piciocchi confermando le tempistiche.