Bolzaneto, due giovanissimi arrestati per furto in abitazione

Genova. Ieri pomeriggio la polizia di Stato ha arrestato un ragazzo di 22 anni ed una ragazza di 19, entrambi di origine ecuadoriana, per furto in concorso in abitazione.

Verso le 21.15 una famiglia di Bolzaneto rientrando in casa ha trovato una finestra infranta e l’appartamento completamente a soqquadro, all’interno due sconosciuti che hanno provato persino a giustificarsi dicendo che quella era casa loro.

Immediatamente la proprietaria ha chiamato la polizia mentre il marito ha cercato di trattenere i due intrusi. Gli agenti delle volanti hanno arrestato i ladri, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo, trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e cannabis per cui è stato sanzionato amministrativamente.