Genova. Una notte tranquilla per Genova, ma non ha Begato, dove una serie di roghi ha costretto a diversi interventi le squadre dei Vigili del Fuoco, chiamati a spegnere le fiamme a bordo strada ma non solo.

Alle fiamme solo sterpaglie, ma con una cadenza tale da essere immediatamente “battezzati” come dolosi, e pericolosi, visto la vicinanza ad altra vegetazione.

Per questo motivo è scattata la ricerca degli autori, portata avanti dalla polizia, attivata dagli stessi Vigili del Fuoco, per evitare che questi potenziali piromani potessero impegnare ulteriormente e vanamente i soccorsi.