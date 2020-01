Befane in bici per i bimbi del Gaslini, il 6 gennaio la pedalata benefica

Genova. Tra le iniziative da tenere a mente per il 6 gennaio c’è la seconda edizione di Pedalando in Liguria con la Befana per l’ospedale Gaslini, una pedalata collettiva per portare calze ricche di doni e sorrisi ai bimbi ricoverati nella struttura pediatrica genovese. La prima edizione era stata organizzata in occasione del Natale 2018 al fine di portare i regali e la letterina di Babbo Natale al reparto cardiologico oltre a una donazione che ha permesso l’acquisto di alcuni strumenti sanitari.

Il Comune di Genova, il porto di Arenzano, l’associazione Piccoli Cuori Onlus, il gruppo Bike is life – Pedaliamo Italia, l’associazione Sanetti Sport – Amici dei vigili del fuoco, in collaborazione con la società sportiva Millennium ripropongono la pedalata benefica grazie alla partecipazione di tanti amici tesserati in diverse squadre assieme ai gruppi di Amici di Bici di Torino e della Rando-befana di Spotorno.

Il programma prevede la partenza da Arenzano alle 9,30, con trasferimento fino alle porte di Genova per il via ufficiale da Voltri alle 9,45 con la sosta al Gaslini alle ore 11 per la donazione delle calze della befana e donazione del ricavato della manifestazione al reparto di cardiologia e saluti istituzionali. Alle 11,45 la ripartenza con rientro ad Arenzano entro le ore 13 per un pranzo in compagnia e un pomeriggio all’insegna alla cultura ligure con la visita al piccolo museo del mare.