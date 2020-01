Genova. Seconda vittoria di fila in trasferta per il Basket Pegli. Dopo il trionfo contro il Sestri, agli arancioblù serve un overtime per regolare l’Ardita Juventus, diretta concorrente per la salvezza.

Inizio, sicuramente, non da ricordare per i viaggianti che costruiscono anche buone soluzioni di tiro ma con scarse percentuali realizzative; difensivamente qualche rimbalzo concesso di troppo ed una situazione falli che non permetteva la massima aggressività portavano il punteggio sul 33-22 all’intervallo.

Ripresa con cambio di spartito per gli uomini guidati da Mario Conte, che subito fanno notare la diversa determinazione nel voler portare a casa l’incontro; la difesa produce palle recuperate che lancia con più continuità i contropiedi arancio, il match è di nuovo in equilibrio.

L’esperienza dei padroni di casa riporta l’inerzia in loro favore; l’Ardita piazza due bombe pesanti, ma i giovani pegliesi non mollano ed impattano sul 58-58 al quarantesimo. Nel tempo supplementare la maggiore freschezza fisica fa la differenza, l’Ardita non ne ha più mentre gli arancioblù continuano a correre e con un parzale di 2-9 portano a casa il match.

Coach Mario Alberto Conte commenta: “Era una partita importante e allo stesso tempo molto complessa, infatti nella prima parte siamo stati molto nervosi e poca fiducia nonostante abbiamo costruito delle buone azioni. Sono stati proprio questo i punti che abbiamo esortato nello spogliatoio e si è visto poi in campo. È stata una vittoria di gruppo, perché l’apporto e la voce dei ragazzi in panchina, che in determinati momenti non erano coinvolti in prima persona in campo, ha fatto la differenza dando molta forza a chi era dentro. È un aspetto molto importante di cui c’è da essere solo felici”.

Il tabellino:

Ardita Juventus – Porto Petroli Genova Basket Pegli 60-67

(Parziali: 17-12, 33-22, 47-44, 58-58)

Ardita Juventus: Carena 5, Frigerio 5, Rossi, Revetria 11, Borghini, Cavallaro 17, Mancini 1, Vezzuto 6, Cevasco, Ferrari 10, Demarte 3, Strocchio 2. All. Chiesa.

Basket Pegli Porto Petroli Genova: Bochicchio, Penna 18, A. Zaio 1, Schivo 10, Nsesih 13, Meneguz 2, Schiano, Mannarini 2, A. Mozzone 18, M. Zaio, Grillo 3, Belotti. All. Conte.

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Vicari (Imperia).