Basket, due sesti posti per la Liguria al Memorial Fabbri

Genova. Si è conclusa con due sesti posti la spedizione ligure al torneo Memorial Fabbri, in scena a Rimini dal 3 al 6 gennaio. Le rappresentative regionali, Under 15 maschile e Under 14 femminile, hanno prima affrontato un girone a quattro, passando poi alle sfide ad eliminazione diretta per decretare la griglia definitiva.

Tre sconfitte per la compagine maschile diretta da coach Gotelli nel girone, con successiva vittoria nello spareggio 5°/8° posto contro il Trentino. Battuta poi nella sfida per il 5°/6° posto contro la Campania.

Una vittoria su tre partite invece per la selezione femminile, diretta da coach Ciravegna, capace di superare la Toscana. Nello spareggio 5°/6° posto una vittoria importante contro il Trentino prima dell’ultima sconfitta, contro la Toscana già affrontata nel girone, che ha decretato il 6° posto per le liguri.

Under 15 maschile

Campania – Liguria 74-52

Liguria: Busellato 2, Costa 4, Cozma, De Censi 4, Gaspani 7, Ghezzi 5, Giangregorio 3, Maffei 2, Miaschi E. 6, Miaschi G. 12, Poirè 2, Porcella 2. All. Gotelli.

Liguria – Veneto 41-85

Liguria: Busellato, Costa 6, Cozma 1, De Censi, Gaspani 8, Ghezzi 5, Giangregorio, Maffei, Miaschi E. 2, Miaschi G. 6, Poirè 5, Porcella 8. All. Gotelli.

Lombardia – Liguria 74-33

Liguria: Busellato, Costa, Cozma 2, De Censi 2, Gaspani 1, Giangregorio 3, Ghezzi 4, Maffei 1, Miaschi E. 2, Miaschi G. 6, Porcella 6, Poirè 6. All. Gotelli.

Trentino – Liguria 64-71

Liguria: Busellato, Costa 5, Cozma 2, De Censi 4, Gaspani 20, Ghezzi 5, Maffei, Giangregorio, Miaschi E. 10, Miaschi G. 20, Poirè 4, Porcella ne. All. Gotelli.

Liguria – Campania 52-80

Liguria: Busellato, Costa 3, Cozma 2, De Censi 6, Gaspani 13, Ghezzi 4, Giangregorio, Maffei, Miaschi E. 6, Miaschi G. 14, Poirè, Porcella 4. All. Gotelli.

Under 14 femminile

Toscana – Liguria 36-46

Liguria: Giacobbe, Ghigliotto, Maritano, Gorini 14, Candelori, Guzzoni 23, Magno 3, Ratti 2, Pesce, Andreani 4, Priano, Varone. All. Ciravegna.

Lombardia – Liguria 62-42

Liguria: Andreani 11, Giacobbe 3, Priano, Candelori 3, Guzzoni 9, Maritano, Magno 5, Gorini 5, Ratti 2, Pesce, Ghigliotto, Varone 4. All. Ciravegna.

Liguria – Veneto 42-51

Liguria: Andreani 16, Giacobbe 1, Candelori 7, Priano, Guzzoni 7, Maritano,Magno, Gorini, Ratti 8, Pesce 2, Ghigliotto, Varone. All. Ciravegna.

Liguria – Trentino 53-42

Liguria: Priano 1, Andreani 5, Giacobbe 5, Guzzoni 21, Ghigliotto, Pesce 3, Ratti 4, Magno 10, Candelori 3, Varone, Maritano. All. Ciravegna.

Liguria – Toscana 31-42

Liguria: Andreani 6, Candelori 5, Pesce, Maritano, Ghigliotto, Giacobbe 7, Guzzoni 6, Magno 4, Priano, Varone. All. Ciravegna.