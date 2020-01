Avvistata una volpe sulle alture di Sori, bellissima ma anche pericolosa

Sori. Un bell’esemplare di volpe è stato avvistato e fotografato a Teriasca, sulle alture di Sori, nell’entroterra del Golfo Paradiso. L’animale è stato immortalato in pieno giorno da un abitante, Alberto Semino, vicino ai bidoni della spazzatura. L’immagine è stata poi condivisa sul gruppo Facebook Sei di Sori se…

Una foto che ha intenerito il cuore di molti, anche se le volpi sono viste spesso come un pericolo dagli agricoltori. Tra i residenti stessi, infatti, c’è chi suggerisce che si trovi da tempo in quella zona perché attirata dalla presenza di galline e pollame in genere, tipologia di prede di cui va particolarmente ghiotta. Secondo un’opinione diffusa in Liguria, la volpe lascerebbe un segno chiaro decapitando i capi di bestiame che attacca.

Non a caso si tratta di un simbolo universale di bellezza e scaltrezza. La sua presenza è ben documentata in Liguria e gli avvistamenti sono abbastanza ricorrenti. Di recente, ad esempio, ne è stata fotografata una a Sant’Eusebio, qualche mese fa addirittura in via Bolzaneto.