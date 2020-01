Il Centro Ufologico Mediterraneo, alias C.Ufo.M., ha pubblicato i migliori avvistamenti ufo del 2019 avvenuti in Italia. Presenti anche Genova e provincia (Ronco Scrivia) tra le principali località di avvistamento. “In particolare – sottolinea il C.Ufo.M. – colpisce la reiterata presenza, negli ultimi anni, di oggetti volanti non identificati sulla città di Catania e la conferma della predilezione degli ufo per la Liguria. Genova tra le città più gettonate, dalla quale sono giunte, negli ultimi anni decine di segnalazioni”.

Gli oggetti a volte sono stati visti singolarmente, altre volte anche in formazioni di tre, a bassa o anche media e alta quota. Addirittura – fa sapere la nota del Centro – a Genova, un oggetto sferico bianco si è sdoppiato sotto gli esterrefatti occhi del testimone che ha anche filmato il fenomeno. Anche il numero e il genere dei testimoni è risultato variegato. Alcuni oggetti volanti non identificati sono stati visti di notte e altri di giorno.

Come negli anni scorsi – riferisce il Centro Ufologico Mediterraneo – non mancano i classici dischi volanti, luminosi ma anche scuri, nella più classica casistica dell’ufologia. È stata anche confermata la tendenza all’avvistamento, nei cieli italiani, di ufo sferici, a sigaro, ma anche di altre forme meno frequenti come quello di Salerno, con colori che variano dal rosso, al bianco intenso, al grigio, all’azzurro, con gradazioni di luminosità varie, con ufo anche a luce intermittente o che si sdoppiano. Uno, quello di Narni, è sfrecciato a velocità straordinaria davanti alla videocamera che lo ha filmato, tanto che per vederlo occorre il massimo rallentamento del filmato.