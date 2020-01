“Avete il ponte crollato”, il coro shock degli ultras milanisti contro la Samp. Lo sdegno sui social

Genova. “Sento puzza di pesce, avete il ponte crollato…”. Questo il coro che molti tifosi della Samp accorsi a San Siro lo scorso lunedì hanno dovuto sentire provenire da qualche settore dei patroni di casa.

Una variante “shock” dell’oramai classico coro che le tifoserie lombarde cantano contro i tifosi soprattutto blucerchiati, e che nella goliardia da stadio sfotte per questioni geografiche i rivali della domenica. Ma questa volta si è andati troppo in là.

Secondo alcuni testimoni presenti allo stadio, il coro sarebbe arrivato dal terzo anello, e non da tutto lo stadio, cosa che farebbe pensare che la “trovata” sia stata di qualche decina di ultras: un coro però facilmente distinguibile dai settori occupati dai supporter liguri.

L’episodio ha creato e sta creando sdegno nella comunità sampdoriana, e non solo, con decine di post sui social che riportano il fatto condannandolo. Sono in molti a ricordare episodi simili subiti da altre tifoserie e finiti con daspo e condanne pubbliche, e anche per questo episodio la voce unanime che si alza è quella della richiesta di una condanna ufficiale da parte almeno della società.