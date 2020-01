Autostrade, tutte le prossime chiusure notturne tra ispezioni gallerie e trasporti eccezionali

Genova. Proseguono i cantieri e le ispezioni sulle infrastrutture della nostra rete autostradale, con conseguenti chiusure notturne al traffico.

Sulla A10 Genova-Savona, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona, dalle 21:30 di lunedì 20 alle 5:30 di martedì 21 gennaio;

-tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova, dalle 21:30 di martedì 21 alle 5:30 di mercoledì 22 gennaio;

-tra Genova Aeroporto e Genova Pra’, verso Savona, nelle due notti consecutive di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 21:30-5:30;

-tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova, dalle 21:30 di lunedì 27 alle 5:30 di martedì 28 gennaio.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, sarà chiuso il tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-tratto Lavagna-Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno, nelle due notti consecutive di lunedì 20 e martedì 21 gennaio, con orario 22:00-6:00 e, di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “Riviera sud”, situata all’interno del tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lavagna, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Sestri Levante, per proseguire in direzione di Livorno;

-tratto Sestri Levante-Lavagna, verso Genova, nelle due notti consecutive di mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio, con orario 22:00-6:00 e, di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “Riviera nord”, situata all’interno del tratto.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, nell’ambito del programma di ispezioni programmato nel mese di gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Gravellona Toce, l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Savona. La chiusura avverrà in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 gennaio.

Inoltre per consentire il transito di trasporti eccezionali, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di sabato 18 alle 2:00 di domenica 19 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.

Inoltre, dalle 21:00 di sabato 18 alle 2:00 di domenica 19 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Turchino est”, situata all’interno del suddetto tratto.