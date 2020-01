Autostrade, trasporto eccezionale su A26, chiusura notturna tratto Masone – Voltri

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 1:00 alle 4:00 di giovedì 16 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce. Inoltre, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 16 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Turchino est”, situata tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone, in direzione di Alessandria/Gravellona Toce.

In alternativa, Autostrade consiglia i seguenti itinerari: -per chi proviene da Genova: si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 Genova-Savona verso Savona e si potrà uscire alla stazione autostradale di Arenzano, da dove sarà possibile immettersi sulla SS1 Aurelia e poi sulla SP456 del Turchino verso Masone con ingresso, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, alla stazione autostradale di Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.

In ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Arenzano e rientrare, sulla stessa A10, nell’opposta direzione – verso Genova – per poi uscire alla stazione di Genova Pra’ e procedere sulla SP456 del Turchino verso Masone con ingresso, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, alla stazione autostradale di Masone, verso Alessandria/Gravellona Toce.

-per chi proviene da Savona: si dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A10 verso Genova e si potrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino fino a raggiungere Masone, da dove si potrà immettersi sulla A26 verso Alessandria/Gravellona Toce.