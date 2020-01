Autostrade, modifiche chiusure notturne su A12: stanotte stop tra Chiavari e Lavagna

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, è stato modificato il programma dell’ultima notte di chiusura, prevista tra il 10 e l’11 gennaio. Saranno regolarmente aperti i tratti: Rapallo-Chiavari, verso Sestri Levante, e Sestri Levante-Lavagna, verso Genova.

Nella stessa notte, dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 gennaio, resterà chiuso il tratto compreso tra Chiavari e Lavagna, verso Sestri Levante.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiavari, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Lavagna, per proseguire in direzione di Sestri Levante.