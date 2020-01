Genova. Dopo i controlli straordinari del super perito Placido Migliorino, ingegnere del ministero dei trasporti, scatta l’intervento urgente di Autostrade sul viadotto Veilino. Sul tratto Genova Est-Genova Nervi stanotte tra le 22.00 e le 6.00 in direzione Levante si potrà transitare a una sola corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

La variazione notturna alla viabilità, comunica Autostrade, “è propedeutica a un intervento di ripristino sulla parte centrale dell’impalcato dell’opera, concordato nell’odierno confronto con il Mit e a seguito dei programmati sopralluoghi congiunti. Nella riunione odierna – prosgue la nota – è stato inoltre deciso di attivare un piano preventivo di monitoraggio ed emergenza relativo a eventuali movimenti del suolo dove insiste la struttura. Tale piano integra e completa gli interventi già messi in atto dalla Società negli anni trascorsi (2002 e 2014) relativi al consolidamento delle fondazioni della struttura e alla stabilizzazione del suolo tramite pozzi drenanti.

“L’intervento preventivo verrà adottato, secondo quanto concertato con le strutture tecniche del Mit, sulla base delle condizioni meteo di volta in volta diramate dalla Protezione Civile”, prosegue Autostrade.

Il viadotto Veilino, operativo dal 1967, insieme al Bisagno, Sori e Nervi è uno dei “quattro fratelli” della A12 costruito con il metodo Dywidag ad avanzamento bilanciato con centina autoportante: per la costruzione dell’impalcato si è partiti dalla somma delle pile procedendo di pari passo da una parte e dall’altra, in maniera appunto bilanciata. In questo modo i giunti si trovano nel mezzo della campata e non in corrispondenza dei piloni: un metodo di costruzione d’avanguardia per l’epoca, che consentiva la costruzione in terreni impervi o particolarmente difficili. Ponti simili si trovano anche sulla A26, come ad esempio il monumentale Gorsexio.

Le foto pubblicate in questo articolo sono inedite, e documentano lo stato del viadotto, scattate lo scorso settembre, e che sembrano riportare una misurazione datata 2017