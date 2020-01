Genova. Sono in corso in queste ore i controlli straordinari da parte del team messo al lavoro dal ministero dei Trasporti, e in particolare il “super perito” Placido Migliorino, attivato per verificare lo stato di salute di alcune infrastrutture in Liguria.

I controllo stanno interessando, tra gli altri, i viadotti Recco e Rovena, sulla autostrada A12. Proprio le indagini in atto sul viadotto che si trova nei pressi dello svincolo di Genova Est sta provocando code e rallentamenti visto che a causa di un carroponte montato sulla struttura è necessario un restringimento di carreggiata.

di 28 Galleria fotografica Svincolo Genova Est rampa









Genova24, su queste pagine, tempo fa aveva già documentato l’aspetto non proprio rassicurante delle due opere, operative dagli anni sessanta, e in apparenza decisamente ammalorate. Il viadotto Recco, il gigante che salta la valle del omonimo torrente, con i suoi piloni allagati, era finito nell’occhio del ciclone a seguito del nostro reportage, ripreso poi da testate nazionali.

Leggi anche meglio tardi che mai Autostrade, nuovi controlli per viadotto Recco su A12 e svincolo Genova Est

Per quanto riguarda il Rovena, invece, per la prima volta il suo nome finisce nelle carte delle opere attenzionate: si tratta del piccolo viadotto che si attraversa dopo la prima galleria entrando dal casello di Genova Est, le cui condizioni erano finite in un nostro reportage dello scorso settembre.