Genova. Manifestazione giovedì 16 gennaio davanti alla Prefettura di Genova da parte dei comitati della Valle Stura, in particolare il gruppo Viabilità e il Comitato Difesa trasporti Valle Stura e Orba. L’appuntamento è alle 16 in largo Eros Largo Lanfranco per un “presidio di protesta pacifica” e si svolge in concomitanza con l’incontro che i sindaci delle valli Stura e Orba avranno con il prefetto di Genova Carmen Perrotta per affrontare la difficile situazione del trasporto in Liguria che in queste ultime settimane sta riguardando in particolare la A26 dopo il crollo di materiale dalla galleria Berté e i lavori di manutenzione attivati da autostrade.

“La manifestazione non ha alcuna connotazione politica – si legge nel manifesto che invita i cittadini alla mobilitazione – ma vuole essere una protesta civile in supporto ai sindaci pertanto non sono ammesse bandiere né simboli politici”.

di 13 Galleria fotografica Le foto della galleria dopo il crollo della volta









La manifestazione è stata decisa nell’ambito dell’affollata assemblea pubblica che si è tenuta Gìovedì sera a Campo ligure che Genova24 ha raccontato in questo articolo e in cui si è ipotizzato fra l’altro di procedere contro Aspi con un esposto e una class action.