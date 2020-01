Autostrade, gallerie fuori norma: il bollettino delle chiusure aumenta ancora

Genova. Ancora un nutrito bollettino di chiusure per le autostrade liguri alle prese con gli interventi di manutenzione nelle gallerie fuori norma finite nel mirino della procura. Ecco il calendario dei prossimi giorni nelle varie tratte interessate.

Sulla A7 Serravalle-Genova è programmata la chiusura del tratto compreso tra Busalla e Genova Bolzaneto, verso Genova, dalle 22:00 di sabato 1 alle 7:00 di domenica 2 febbraio. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Busalla, si potrà percorrere la SS35 dei Giovi con rientro sulla A7, alla stazione autostradale di Genova Bolzaneto; per i mezzi pesanti, si consiglia di immettersi sulla D26 Diramazione Predosa-Bettole, subito dopo la stazione di Tortona, per poi raggiungere Genova attraverso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, confermate le chiusure dell’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Sestri Levante, nelle tre notti consecutive di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Lavagna. Invece sarà regolarmente aperto l’accesso all’area di servizio “Riviera nord” situata tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire interventi di manutenzione nelle gallerie “Mottavinea” e “Mottarone”, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Verbania, verso Gravellona Toce. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arona, si potrà proseguire sulla SS33 del Sempione ed eventualmente rientrare sulla A26, allo svincolo di Verbania.