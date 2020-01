Genova. Ancora ispezioni nelle gallerie autostradali liguri che, come evidenziato dalla procura nelle scorse settimane, sono in gran parte fuori dalle normative europee sulla sicurezza. Per effettuare i controlli e avviare i controlli scattano nuove chiusure notturne sulla A12 nel tratto compreso tra Recco e Genova Nervi in entrambe le direzioni, ma sarà interessato anche il casello di Sestri Levante. Queste le modalità comunicate da Autostrade.

– verso Genova, nelle tre notti consecutive di lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, con orario 22.00-6.00 e dalle 22.00 di lunedì 3 alle 6,00 di martedì 4 febbraio. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “Sant’Ilario Nord”, situata all’interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con eventuale rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Genova Nervi;

– verso Sestri Levante, nelle quattro notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con orario 22.00-6.00. Di conseguenza, non si potrà usufruire dell’area di servizio “S.Ilario sud”, situata all’interno del tratto chiuso. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Nervi, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Recco, per proseguire in direzione di Sestri Levante.

– uscita di Sestri Levante: nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Livorno. Di conseguenza, sarà chiuso l’accesso all’area di servizio “Riviera nord”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova. In alternativa si potrà uscire alla stazione autostradale di Lavagna. I veicoli in entrata a Sestri Levante, verso Genova, potranno regolarmente accedere all’area di servizio “Riviera nord”.

Altre chiusure in vista a partire dal 27 gennaio anche nel tratto tra Rapallo e Recco.