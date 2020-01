Autostrade, A12 riaperta con due ore di ritardo: mattinata in coda nel Tigullio

Rapallo. Doveva riaprire alle 6, invece ci sono volute altre due ore e nel frattempo è stato il caos. Ancora disagi nel Tigullio per le chiusure notturne dell’autostrada A12, stavolta per lavori di sostituzione delle barriere fonoassorbenti.

Stamattina il cantiere tra Rapallo e Recco non è stato rimosso nei tempi previsti e così una lunga colonna di auto e tir si è formata all’alba in direzione Genova. Oltre due ore dopo il traffico non è ancora smaltito con un chilometro di coda segnalato prima di Rapallo.

Al momento Autostrade non ha fornito motivazioni ufficiali. Probabilmente si è trattato di un guasto in cantiere, come già accaduto in diverse occasioni passate. Proprio ieri il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, aveva evidenziato la situazione critica nelle vie della città per colpa del traffico deviato dalla A12 durante le chiusure notturne e annunciato che avrebbe scritto ad Autostrade per chiedere di riprogrammare gli interventi.