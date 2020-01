Autostrade, 1 milione di euro per ammodernare il casello di Sestri Levante

Sestri Levante. Una notizia importante per i cittadini di Sestri Levante, in particolare per quanti vivono nell’area circostante il casello autostradale di Sestri Levante, da via Sara al quartiere della Lavagnina, e a Riva Trigoso: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’ambito delle richieste inserite nel bando di gara per il rinnovo delle concessioni autostradali in Liguria, ha inserito una serie di interventi di miglioramento del casello autostradale di Sestri Levante.

La necessità di un ammodernamento del casello era ben presente all’amministrazione comunale che aveva inserito tra i punti del programma di mandato la volontà di portare avanti un percorso con Regione, Autostrade e il Ministero per una ridefinizione dello svincolo e migliorare così la vivibilità del quartiere intorno al casello e decongestionare il traffico dei mezzi pesanti verso Riva Trigoso, a beneficio di tutti i residenti della frazione, di via Sara e della Lavagnina.

Oggi il MIT, nell’elenco degli interventi finalizzati al miglioramento della funzionalità, accessibilità e fruibilità dei collegamenti autostradali che dovranno essere portati avanti dal vincitore del bando per la gestione delle autostrade liguri, ha richiesto la sistemazione e la rifunzionalizzazione del casello autostradale di Sestri Levante, con lo scopo di modernizzare, decongestionare e favorire l’accesso al casello anche per i mezzi pesanti provenienti da Riva Trigoso.

La progettazione di massima degli interventi prevede un investimento di circa un milione di euro.

“Una notizia importante per la nostra città – commenta la Sindaca Ghio – che beneficerà di un intervento di fondamentale importanza per la viabilità e la qualità della vita cittadina. Il lavoro di collaborazione tra gli Enti che portiamo avanti ha permesso a Sestri Levante di vedere inserita la necessità di una ridefinizione del casello autostradale tra le richieste per il nuovo gestore. Desidero ringraziare il Consigliere Regionale Luca Garibaldi che attraverso l’interrogazione che ha presentato alla Giunta Regionale ci ha consentito di ottenere l’inserimento della richiesta riguardante il nostro casello nel pacchetto di interventi che la Regione ha sottoposto al MIT. Dopo questo primo importante risultato chiederemo di seguire ed essere coinvolti nel percorso di progettazione, per farci portavoce delle esigenze concrete della città, in particolar modo degli abitanti del quartiere e di Riva Trigoso che aspettano da tempo una soluzione alternativa per non far transitare il traffico pesante nel centro della frazione. Abbiamo anche intenzione di coinvolgere le fabbriche e i Comuni di Casarza Ligure e Moneglia per portare avanti un percorso di territorio che possa portare beneficio all’intero comprensorio”.