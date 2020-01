Autostrada chiusa tra Rapallo e Chiavari nella notte tra il 30 e il 31 gennaio

Genova. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 30 alle 6 di venerdì 31 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

Lo comunica Autostrade per l’Italia.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, si potrà percorrere la SS1 Aurelia con rientro sulla A12, alla stazione autostradale di Chiavari.

Tuttavia, siccome sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e che in uscita al casello di Rapallo vige un limite massimo di altezza di 4 metri e, in piazza Pastene, in entrambe le direzioni, vige una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate, occorre che i mezzi pesanti compiano un percorso ben definito.

I mezzi pesanti di altezza non superiore ai 4 metri e di peso superiore alle 12 tonnellate, in uscita alla stazione di Rapallo, potranno percorrere piazzale Genova, via S.Anna, via Mameli, via della Libertà, via dei Giustiniani, piazza IV Novembre, lungomare Vittorio Veneto, via Montebello, Aurelia di Levante.

Nella stessa notte, tra il 30 e il 31 gennaio, sarà chiuso anche il tratto compreso tra Genova Est e Genova Nervi, verso Sestri Levante, sempre sulla A12 Genova-Sestri Levante.