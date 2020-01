Autostrada A7, da questa sera chiusure notturne dell’allacciamento con la A12

Roma. Sulla A7 Serravalle-Genova, per per consentire interventi di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio.

L’orario previsto per i lavori sarà dalle 22 alle 6, per chi proviene da Milano/Serravalle, sarà chiuso l’allacciamento con la A12 Genova Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno.

In alternativa, si dovrà proseguire sulla A7, uscire alla barriera di Genova ovest e rientrare dalla stessa, per proseguire fino all’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, per poi procedere verso Sestri Levante/Livorno.