Autobus Amt in fiamme, il sindacato Orsa: “Ora basta, servono approfondimenti”

Genova. Assistiamo anche oggi, inermi, all’ennesimo incendio a un mezzo del nostro parco bus. Per di più un incendio che, per come si è propagato, pare molto simile a quello accaduto la mattina del 18 dicembre nella rimessa Gavette sempre ad un mezzo VanHoll New AG300.

I VVF stessi confermano che già sono intervenuti su incendi di questia tipologia, a questo punto riteniamo che sia d’obbligo un approfondimento da parte dei massimi dirigenti di Amt e del proprietario dell’azienda per scongiurare un prossimo episodio analogo.

Ribadiamo da anni la necessità di avere un polo manutentivo per poter seguire e programmare una manutenzione corretta al fine di garantire tutti gli standard di sicurezza previsti sia per gli utenti che i per il personale viaggiante.

Attendiamo risposte celeri ed interventi risolutivi da parte di AMT.

La Segreteria

Or.S.A. Tpl Genova