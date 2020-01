ArteGenova, in mostra nel padiglione Blu anche opere di Hartung, Warhol e Fontana

Genova. Capolavori dell’arte moderna e tendenze d’avanguardia dell’arte contemporanea saranno sotto i riflettori della 16^ mostra- mercato ArteGenova dal 14 al 17 febbraio 2020 nello scenografico Padiglione Blu della Fiera di Genova. Il parterre di artisti è costituito dalle più importanti firme del Novecento con prestigiose opere a cui si affiancheranno giovani artisti contemporanei presenti con proposte accessibili ai più. Tra i nomi più conosciuti segnalati dagli oltre 150 galleristi che esporranno, compaiono tra gli altri: De Chirico, Morandi, Fontana, Balla, Burri, Boetti, Carrà, Schifano, Pomodoro, Jenkins, Christo e Warhol.

“Si prevede un’esposizione che nulla ha da invidiare a quella di un museo d’arte contemporanea – spiega Nicola Rossi, curatore e ideatore della rassegna genovese e del network di mostre d’arte che si sviluppa in diverse città italiane – Con un valore aggiunto rappresentato dalla possibilità di acquistare direttamente in loco”.

ArteGenova è oggi uno degli eventi artistici di riferimento nel NordOvest, capace di avvicinare un vasto pubblico (18.000 visitatori nel 2019) fatto di collezionisti, mercanti d’arte internazionali, appassionati e semplici curiosi: in Fiera è infatti atteso sia chi ama impreziosire le pareti di casa o dell’impresa, sia chi nell’arte cerca un bene rifugio per investire; ma tanti sono anche i cultori dell’arte che amano vedere da vicino le espressioni più significative della creatività del nostro tempo: quadri, sculture, installazioni, fotografie e anche tavole di fumetti.

ArteGenova sarà anche occasione per accogliere provocazioni e curiosità espresse nelle proposte emergenti all’interno della vetrina Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.), una scommessa nata nove anni fa per creare un contatto diretto tra giovani artisti e una platea allargata di pubblico, grazie alla presentazione di un’arte economicamente più accessibile, alla quale sarà rivolto un premio speciale per la migliore opera partecipante disposto da Banca Mediolanum, sponsor di ArteGenova dal 2018.

Durante la quattro giorni in Fiera si terranno eventi, conferenze e incontri a tema creando collegamenti e sinergie tra il mondo dell’arte moderna e contemporanea e la comunità allargata: non solo ligure, ma anche delle regioni limitrofe.

Nel nuovo sito www.artegenova.com è possibile trovare le numerose convenzioni che consentono ai soci di associazioni culturali e di altre importanti realtà del territorio di visitare la fiera con una riduzione speciale: biglietti interi 10 euro, ridotti 5 mentre i bambini fino ai 10 anni compiuti entrano gratis. Per agevolare il contatto con i più giovani, le scolaresche degli istituti di ogni ordine e grado e i loro insegnanti accompagnatori hanno ingresso libero.

Inaugurazione su invito giovedì 13 febbraio alle ore 18. Per la stampa la visita guidata alla mostra- mercato è prevista alle ore 15 di giovedì 13 febbraio.

PREVIEW AD INVITO: giovedì 13 febbraio 2020 dalle ore 18

ORARI: da venerdì 14 a domenica 16 febbraio ore 10/20. Lunedì 17 febbraio 2020 dalle 10 alle 13

QUARTIERE FIERISTICO DI GENOVA: Padiglione BLU, Ingressi di piazzale J. F. Kennedy, 1

SETTORI: Arte Moderna e Contemporanea, Contemporary Art Talent Show, Librerie, editoria d’arte

www.artegenova.com