Arriva l’influenza, pronto soccorso in tilt: ambulanze in coda e lettini ammassati

Genova. Dopo i disagi nel periodo natalizio è di nuovo critica la situazione nelle strutture di pronto soccorso a Genova. Diversi utenti sui social hanno segnalato ambulanze in coda all’entrata dell’ospedale Galliera e le immagini che arrivano dall’interno mostrano stanze piene di lettini con pazienti in attesa di essere visitati.

Secondo i dati del monitoraggio online del 118, al Galliera risultavano a metà pomeriggio 56 pazienti, ben 76 al San Martino, la maggior parte dei quali codici gialli o verdi. Sono le prime avvisaglie del picco influenzale, che arriverà in ritardo rispetto alle previsioni proprio a causa della primavera inoltrata, ma che inizia a mandare in tilt le strutture sanitarie anche per l’elevato afflusso da parte degli anziani.

Più volte i vertici della sanità regionale hanno consigliato di non rivolgersi al pronto soccorso se non per casi particolarmente gravi o urgenti. Il picco influenzale vero e proprio è atteso in realtà nei prossimi giorni.

Foto Vincenzo Quarenghi