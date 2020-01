Arcelor Mittal, tavolo il 17 gennaio: a Cornigliano sospeso lo sciopero deciso per lunedì

Genova. Lo stato di agitazione rimane nello stabilimento Arcelor Mittal di Genova Cornigliano ma le forme di lotta vengono al momento sospese in attesa dell’esito dell’incontro che si terrà a Roma venerdì 17 gennaio tra l’azienda e i coordinatori nazionali di Fiom, Fim e Uilm. Lo hanno deciso sindacati ed rsu dopo la convocazione arrivata questa mattina dall’azienda.

“A Genova avevamo già deciso uno sciopero per lunedì mattina che a questo punto sospendiamo – spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro ma è chiaro che se non avremo risposte chiare dall’azienda lunedì 20 gennaio a Genova sarà sciopero”.

Lo stato di agitazione a Genova era stato indetto dopo che Arcelor Mittal ha comunicato l’azzeramento di fatto del contratto integrativo a partire dal 31 dicembre in attesa di una nuova contrattazione: “Per noi la questione è semplice: fino a che non verrà ridiscusso tutto a un nuovo tavolo valgono gli accordi precedenti, non ci stiamo a far perdere salario ai lavoratori mentre è in contro fra l’altro una trattativa tra azienda e Governo da cui siamo tenuti fuori” chiarisce Manganaro.

Intanto le segreterie genovesi di Fiom, Fim e Uilm hanno inviato una richiesta di incontro urgente a società per Cornigliano che finanzia i lavori di pubblica utilità per lavoratori che sono rimasti sotto Ilva in amministrazione straordinaria: “Il Governo ha fatto il solito pasticcio – spiega ancora il segretario genovese della Fiom – e nel Milleproroghe non ha rifinanziato la maggiorazione della cassa integrazione per i lavoratori Ilva è al 70% mentre da gennaio è scesa al 60%. A Genova a questo punto per garantire il reddito dei 280 lavoratori genovesi “chiederemo a società per Cornigliano di aumentare le ore di lavori di pubblica utilità ma è necessario il via libera del sindaco. Ci auguriamo che almeno su questo non ci siano problemi”.