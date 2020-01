Anniversario morte Bettino Craxi, la messa di ricordo a due passi dal Tribunale

Genova. Tra le tante iniziative in corso in Italia per ricordare la figura di Bettino Craxi, segretario nazionale del PSI e Presidente del Consiglio, anche a Genova è previsto un evento.

I Socialisti e i Riformisti di Genova e della Liguria “anche quest’anno proseguendo una tradizione portata avanti da Don Baget Bozzo”, come si legge nel comunicato stampa, hanno promosso una messa in suo ricordo, nel 20° anniversario della scomparsa, che si terrà Domenica 19 Gennaio 2020 alle ore 10,00.

Luogo della cerimonia Chiesa di Santa Croce e San Camillo, a pochi passi dal Tribunale, istituzione in cui iniziò la stagione, quella di “Mani pulite”, che decretò la fine della parabola politica dell’ex primo ministro, e vicino alla statua del Balilla, che ancora oggi rappresenta l’ira del popolo contro il potere oppressore e corrotto, e che ricorda le monete lanciate all’uscita dell’Hotel Raphael, il 13 aprile del 1993, dove finì, simbolicamente, la prima Repubblica. La storia è fatta anche di simboli.