Anche il Comune di Genova alla principale convention dell’immobiliare in Italia

Genova. L’assessore all’Urbanistica Simonetta Cenci ha rappresentato oggi il Comune di Genova a RE ITALY, la Convention italiana del Real Estate che si svolge alla Borsa di Milano, principale momento di incontro tra associazioni di categoria e operatori del settore immobiliare.

Nella giornata dedicata a nuovi trend, innovazione e pianificazione Genova si è presentata alla Convention per raccontare i suoi progetti di rigenerazione e di rilancio della città attraverso le grandi operazioni di Waterfront, Hennebique e Parco del Ponte.

La presenza al meeting rappresenta un passo importante per presentare le esperienze genovesi nel campo della rigenerazione e della riqualificazione del territorio, che diventano processi fondamentali per poter proporre Genova come una città che crede nel suo tessuto storico e valorizza il suo centro urbano, gli edifici e la qualità della vita, e stimolare quindi gli investimenti del mercato immobiliare.

“È stato importante – dichiara l’assessore Cenci – essere presenti a promuovere la possibilità di investimenti nella nostra città, che si è rimessa sul mercato immobiliare grazie ai nuovi progetti di rigenerazione urbana in corso in città”