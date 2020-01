Alpitel, sciopero di due ore nello stabilimento di Genova Borzoli

Genova. Sono circa 70 i lavoratori di Genova dello stabilimento di Alpitel a Borzoli che oggi hanno scioperato dalle 10 alle 12 dopo l’assemblea che si è svolta questa mattina. L’azienda si occupa di realizzare impianti per le telecomunicazioni.

Una vertenza nazionale che ha ripercussioni anche nel capoluogo ligure. “L’azienda ad oggi non ha ancora fornito un piano industriale che diradi quantomeno la nebbia sul suo futuro e dei suoi lavoratori. Fin da ora si sta tenendo conto solo dei costi, dove a farne le spese sono sempre i lavoratori”, dice Alessandro Tanda della Fim Cisl Genova.

“Restiamo nell’attesa di una data da parte del Ministero del lavoro per proseguire la trattativa e cercare di trovare una soluzione a questa vicenda. Alpitel è purtroppo anch’essa una delle aziende del settore delle telecomunicazioni che è in crisi. Difatti si sta portando l’attenzione al Ministero dello sviluppo economico tale problematica che si ripercuote in tutta Italia”, concludono dal sindacato.