Alla guida ubriaca con i tre figli in macchina, fermata e denunciata da polizia locale

Genova. Guidava la macchina in pieno giorno con il tasso alcolemico al di sopra della soglia consentita dalla legge, con a bordo i suoi tre figli.

E’ successo ieri verso le 13: gli agenti del I distretto territoriale della Polizia Locale sono riusciti a fermare un veicolo che poco prima sì era sottratto all’alt in Viale Brigate Partigiane. Il mezzo era guidato da una donna che si è mostrata subito in stato di agitazione. A bordo c’erano i tre figli minori. La guidatrice ha dato in escandescenze e ha fornito un nome falso agli agenti.

Accompagnata negli uffici di Piazza Ortiz per risalire alla sua vera identità, la donna ha continuato a tenere un atteggiamento poco collaborativo. Nel frattempo il magistrato del tribunale dei minori ha disposto che i parenti fossero affidati a un parente della donna, il cui marito e padre dei bambini è attualmente in carcere. I piccoli sono stati quindi affidati alla nonna materna. Sono stati allertati i Servizi sociali del Comune. La donna è stata denunciata per resistenza a Pubblico ufficiale, sostituzione di persona e false generalità.