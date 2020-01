“Aiutiamoli a casa loro”, al convegno Lega sull’immigrazione anche alcune ong

Genova. E’ una delle locuzioni più diffuse, da anni, in politica tanto da essere utilizzata in maniera provocatoria. E’ appannaggio del centrodestra e in particolare della Lega che, a Genova, non senza un pizzico di ironia, ha deciso di chiamare il convegno in programma domani, giovedì 16 gennaio a palazzo Tursi, “Aiutiamoli a casa loro”.

Oltre ad alcuni amministratori ed esponenti locali del Carroccio, a confrontarsi sui temi delle politiche dell’immigrazione e anche tre esponenti di associazioni e ong impegnate nel campo dell’operazione internazionale. Ci saranno Marco De Ponte, direttore di Action Aid, Corrado Oppedisano, fondazione Forum Sad – adozioni a distanza e Fabrizio Fratus, Reach Italia. Tre organizzazioni che, per certo, non sono attive nel salvataggio dei migranti in mare ma che attuano una serie di strategie più comprensibili al pensiero leghista.

Tra i relatori anche gli assessori della giunta Bucci alla Sicurezza e al Sociale Stefano Garassino e Francesca Fassio oltre alla capogruppo Lega in consiglio Lorella Fontana. L’incontro si svolgerà alle 17e30 nel Salone di Rappresentanza del palazzo comunale.