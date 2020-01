Aggressione vicino al Luna Park della Foce, accoltellato un 25enne: è grave

Genova. Un uomo è stato aggredito questo pomeriggio poco dopo le sei alla Foce, non lontano dall’area del Luna Park, tra corso Marconi e piazzale Kennedy. Due giovani di nazionalità nigeriana si sono affrontati per motivi ancora da chiarire e un 25enne è stato ferito all’addome con un oggetto affilato che gli ha provocato una grave lesione.

È stato il ragazzo a chiedere aiuto a una pattuglia della polizia locale presente sul posto che ha fermato l’aggressore e accompagnato la vittima in attesa dei soccorsi. Il 25enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino dove è stato sottoposto ad accertamenti. Al momento non sarebbe in pericolo di vita in quanto è sempre rimasto vigile e cosciente.

L’altro contendente è stato invece fermato dagli agenti della polizia locale in attesa di disposizioni dall’autorità giudiziaria. Dietro al gesto ci sarebbero, secondo quanto accertato, solo futili motivi.